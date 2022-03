Ansbach erhält weitere VGH-Senate

Der bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) wird weitere Senate an den Standort Ansbach ausgliedern.

Ein entsprechender Gesetzentwurf sei am Mittwoch vom Landtag beschlossen worden, teilte Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) mit. Bisher sind am Standort Ansbach vier VGH-Senate tätig, die Zahl soll zunächst auf sechs erhöht werden. Im Endausbau sollen dort acht bis neun VGH-Senate angesiedelt werden. Dafür sei aber voraussichtlich der Bau eines neuen Gerichtsgebäudes notwendig.

"Das ist eine erhebliche Stärkung des VGH-Standorts in Ansbach und ein Schub für die Region", kommentierte Herrmann die Entscheidung im Landtag. Künftig sollen 80 Beschäftigte des VGH und der Landesanwaltschaft in Ansbach tätig sein. Versetzungen gegen den Willen der Betroffenen soll es aber nicht geben. Der Sitz des VGH mit der Mehrzahl der derzeit 21 Senate werde weiterhin München sein, ebenso werde die Landesanwaltschaft weiterhin ihren Sitz in der Landeshauptstadt haben.

