Justiz

25.02.2022

Er gewährte Kirchenasyl: Pfarrer hofft auf Freispruch

Plus Abraham Sauer hat Flüchtlingen Kirchenasyl gewährt und vor der Abschiebung bewahrt. Nun sitzt er erneut auf der Anklagebank. Es geht um eine Grundsatzfrage – und ums Gewissen.

Von Manfred Schweidler

Die bayerische Justiz kann an diesem Freitag mit viel Aufmerksamkeit rechnen. In Bamberg am Bayerischen Obersten Landesgericht geht es um eine Entscheidung von hoher Signalwirkung. Auf der Anklagebank: Ein Mönch aus Unterfranken, der sein christliches Gewissen über weltliches Recht gestellt und per Kirchenasyl Flüchtlinge vor der staatlichen Abschiebung geschützt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .