Früherer Vize des Bundesverfassungsgerichts Seidl gestorben

Der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Otto Seidl ist tot.

Er starb am Samstag und damit nur einen Tag vor seinem 91. Geburtstag, wie das höchste deutsche Gericht am Montag mitteilte. Der gebürtige Münchner war von 1986 bis 1998 Verfassungsrichter in Karlsruhe, seit 1995 als Vorsitzender des Ersten Senats und Vizepräsident des Gerichts.

Am Verfassungsgericht war Seidl unter anderem für das Boden- und Enteignungsrecht, das Urheberrecht, das Erbrecht und Umweltschutz-Fragen zuständig. Das Gericht teilte mit, Seidl habe "an zahlreichen bedeutsamen Urteilen und Beschlüssen" mitgewirkt, unter anderem zum Kindergeld, zur Bodenreform sowie zum vorläufigen Rechtsschutz gegen das Atommüll-Zwischenlager Gorleben und die geplante Wiederaufarbeitungsanlage im oberpfälzischen Wackersdorf.

Vor seiner Zeit am Bundesverfassungsgericht war Seidl zunächst in der bayerischen Justiz tätig und seit 1978 als Richter am Bundesgerichtshof (BGH). Zuletzt lebte Seidl in Aschaffenburg.

