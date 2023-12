Jahre nach Mord an türkischer Mutter: Ex-Ehemann verhaftet

Fast 24 Jahre nach dem Mord an einer jungen Türkin hat die Polizei in München deren früheren Ehemann als Tatverdächtigen verhaftet.

Eine Person aus dem Umfeld des inzwischen 56 Jahre alten Mannes habe das Gewissen geplagt, berichtete die Münchner Polizei am Donnerstag. Der Bekannte des Beschuldigten habe sich an die Ermittler gewandt und berichtet, der Ehemann habe ihm gegenüber die Tat damals eingeräumt.

Der türkische Staatsangehörige, der zuletzt als Lagerist gearbeitet hatte, sei am Freitag festgenommen worden, sagte Stephan Beer von der Münchner Polizei. Der Mann habe die Tat abgestritten. Allerdings war am Tatort auch seine DNA gefunden worden.

Die ebenfalls türkischstämmige 28 Jahre alte Mutter von vier kleinen Kindern war am Abend des 20. Februar 2000 tot in ihrer Wohnung am Münchner Hasenbergl gefunden worden - erhängt an einem Knauf des Kleiderschrankes. Die aus Westanatolien stammende Frau war im Alter von 15 Jahren mit ihrem Cousin verheiratet und danach nach München gebracht worden. Sie lebte aber bereits seit drei Jahren von dem Mann getrennt und hatte seit Kurzem einen neuen Partner.

