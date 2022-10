Landwirte im Allgäuer Tierskandal wollen sich vor Gericht äußern

Plus Im Prozess gegen zwei Landwirte aus Bad Grönenbach, denen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen wird, soll es nun eine Wendung geben.

Videos werden im Saal des Memminger Landgerichts gezeigt. Es ist zu sehen, wie sehr manche Tiere leiden. Etwa die stark abgemagerte Kuh, die kaum noch stehen kann. Dazu berichten zwei Fachfrauen vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), was sie auf dem Hof der beiden Landwirte aus Bad Grönenbach im Sommer 2019 gesehen haben.