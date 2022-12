Promikoch Schuhbeck will wegen Steuerschulden weiter Geld auftreiben

Dies ist nun binnen weniger Tage ein weiterer recht ausführlicher Artikel zu Alfons Schuhbeck und seinem Steuerstrafverfahren in der Augsburger Zeitung. Der Zugewinn an Information zum juristischen Sachverhalt und zum Täter hält sich auch diesmal in sehr engen Grenzen. Weitere detaillierte Berichte über den wenig honorigen Meisterkoch und -sänger wären indes zuviel der Ehre für den Herrn: Es reicht eigentlich, wenn man erfährt, dass er eingesperrt worden ist. Wie bei Boris Becker übrigens! A propos Becker: Es fehlte noch, dass der jetzt zu Weihnachten aus dem Gefängnis im UK entlassen und als "freier Mann" nach Deutschland abgeschoben wird! Wo er sich doch nach eigener Aussage in Deutschland gar nicht wohl fühlt! Zu befürchten ist allerdings, dass der deutsche Boulevard dem verurteilten Steuerbetrüger Becker sogleich eine Plattform bietet, die es diesem ermöglicht, seine Knasterfahrungen zu versilbern. Ob "Bobele" da NEIN sagen wird ??? Honni soit qui mal y pense!

