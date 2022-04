Justiz

vor 17 Min.

Vier Minuten des Grauens: Messerstecher steht in Würzburg vor Gericht

Passanten trauern am Tatort nach der Messerattacke in Würzburg vor zehn Monaten. Ein offenbar psychisch kranker Mann hatte wahllos auf Menschen eingestochen und drei getötet.

Plus Am Freitag beginnt der Prozess gegen den Mann, der in der Würzburger Innenstadt drei Menschen getötet hat. Das Mammutverfahren wird Erinnerungen wecken und erschütternde Details an die Öffentlichkeit bringen.

Von Sophia Scheder, Manfred Schweidler und Benjamin Stahl

Dort, wo vor zehn Monaten noch ein Blumenmeer an die drei Toten erinnerte, ist heute von der schrecklichen Bluttat vom 25. Juni 2021 nichts mehr zu sehen. Dennoch: Die Messerattacke in der Würzburger Innenstadt hat sich ins Gedächtnis der Stadt eingebrannt. Und jetzt, kurz bevor der Prozess gegen den heute 33 Jahre alten Täter an diesem Freitag beginnt, kommen die Bilder wieder hoch.

