Zwei Verdächtige nach Halloween-Krawall in Linz in U-Haft

Nach gewaltsamen Ausschreitungen in der Halloween-Nacht in der oberösterreichischen Stadt Linz sind zwei junge Männer in Untersuchungshaft genommen worden.

Den Verdächtigen im Alter von 21 und 19 werde schwere gemeinsame Gewalt und versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, Ulrike Breiteneder, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Weitere Festnahmen seien wahrscheinlich, sagte sie. Außerdem wurde ein 17-Jähriger angezeigt, aber nicht festgenommen. Er soll laut Polizei ein Video auf Sozialen Medien geteilt haben, das zu den Krawallen mit rund 200 überwiegend jungen Teilnehmern geführt hatte. Die meisten der Beteiligten hätten sich davor nicht gekannt, sagte Stadtpolizeichef Karl Pogutter. Bei den Ausschreitungen in der Nacht des 31. Oktober wurden nach Angaben der Polizei Böller auf Fußgänger und auf Oberleitungen der Straßenbahn geworfen. Wegen der Gefahr von herabstürzenden Stromleitungen musste der Straßenbahnbetrieb für mehrere Stunden eingestellt werden. Außerdem wurden Polizeibeamte mit pyrotechnischen Gegenständen, Steinen und Glasflaschen attackiert. Bei den drei Hauptverdächtigen wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Bei dem 19-Jährigen wurden 162 Sprengkörper der Kategorie 4 sichergestellt, die nur von geschulten Feuerwerkern verwendet werden dürfen. (dpa)

