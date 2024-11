So erklärt sich Justizminister Eisenreich im Rechtsausschuss zur JVA Gablingen

Georg Eisenreich (CSU) steht unter Druck: Im Rechtsausschuss des Landtags muss sich der bayerische Justizminister an diesem Donnerstag erklären, wie es zu den mutmaßlichen Misshandlungen von Häftlingen im Gefängnis von Gablingen kommen konnte. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft in Augsburg gegen 16 Bedienstete der JVA, darunter die ehemalige stellvertretende Leiterin.

Eisenreich hatte bereits vor einer Woche in einer Pressekonferenz eingeräumt, dass seinem Haus schon im Herbst vergangenen Jahres Hinweise auf Misshandlungen vorgelegen hatten. Diesen sei man nicht entschieden genug nachgegangen, er selbst habe davon nichts gewusst, so die Verteidigung des Ministers.

JVA Gablingen: Sind Beweismittel vernichtet worden?

Seit diesem Eingeständnis ist noch einiges passiert. Weitere Beschwerden wurden publik, zudem sollen im Gefängnis Beweismittel vernichtet worden sein, die auf die systematischen Misshandlungen hinweisen könnten. Pikant ist der Zeitpunkt. Es geschah genau an dem Tag, als Eisenreich in München vor die Medien trat und die Staatsanwaltschaft längst ermittelte. Hat der Justizminister das Gablinger Gefängnis also immer noch nicht im Griff?

Genau auf diese Punkte zielten im Rechtsausschuss die Fragen der Landtagsopposition. So wollten beispielsweise die Grünen wissen, wann und wie das Ministerium von einer Anstaltsärztin über die Zustände in den besonders gesicherten Hafträumen informiert wurde. Die Stoßrichtung der Fragen war klar: Hätten Misshandlungen verhindert werden können, wenn das Justizministerium früher eingegriffen hätte?

Der Abgeordnete Toni Schuberl sagte: „Es wurde vom Gefängnis vertuscht und das Ministerium hat es hingenommen.“ Horst Arnold (SPD) kritisierte: „Hier wurden sämtliche Alarmsignale missachtet.“ Überhaupt nicht eingehen wollte dem ehemaligen Richter und Staatsanwalt, dass Eisenreich nicht vorab von einer Durchsuchung in einem Gefängnis gewusst habe. Eisenreich sicherte eine rückhaltlose Aufklärung zu. „Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, muss ich selbstverständlich auf die Opfer eingehen“, sagte er.

JVA Gablingen: Justizminister kündigt schärfere Überwachung von Gefängnissen an

Der Minister konzentrierte sich in seinen Ausführungen auf die Vorgänge in seinem Haus. Zu den strafrechtlichen Ermittlungen könne er nichts sagen. Das Ministerium habe die Dimension der Vorgänge unterschätzt, von denen es dank der Mail einer Gefängnisärztin erstmals am 18. Oktober 2023 Kenntnis erhielt. Eisenreich dankte der Frau ausdrücklich für ihre Courage. Zum Inhalt der Mail sagte er: „Ich war erschüttert.“ Er selbst habe von den Vorgängen erst am 24. Oktober 2024 erfahren. „Wenn es anders wäre, würde ich es auch sagen.“

Eisenreich kündigte eine schärfere Überwachung aller bayerischen Justizvollzugsanstalten an, dazu werde es im Ministerium eine neue Abteilung geben. Zudem werde ein Meldekanal geschaffen, in dem Beschäftigte abseits des Dienstweges auf Missstände hinweisen können. Eisenreich: „In Gablingen war Wissen vorhanden, das wir im Ministerium nicht hatten.“

Gülseren Demirel (Grüne) warf Eisenreich vor, dass er sich bei den Häftlingen im Gablingen bisher nicht für das späte Eingreifen seines Ministeriums entschuldigt habe. Er sei politisch verantwortlich.

