JVA Gablingen: Verteidiger der Vize-Gefängnischefin erheben schwere Vorwürfe gegen Justizministerium

Das schicke Hotel „Roomers“ in der Landsberger Straße in München ist ein eher ungewöhnlicher Ort für eine Pressekonferenz, die sich um Vorgänge in einem Gefängnis dreht. Die Vorhänge sind goldfarben, die Wände holzvertäfelt, der kleine Raum, in den gleich drei Anwälte die Journalisten geladen haben, ist heillos überfüllt. Es geht um mutmaßliche Misshandlungen im Gefängnis in Gablingen; die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen 16 beschuldigte Mitarbeiter, darunter die inzwischen frei gestellte Vize-Leiterin der Anstalt. Es ist die Mandantin der Verteidiger Holm Putzke, Alexander Stevens und Thomas Krimmel, die bei der Pressekonferenz harte Worte finden.

Gefängnisleiterin soll nur an zwei Tagen pro Woche in JVA gewesen sein

Die 37-Jährige sei Ende 2022 zu einer Zeit in das Gefängnis gekommen, die durch „personellen Wechsel geprägt“ gewesen sei. „Unsere Mandantin kam in ein laufendes System und hatte keine verantwortlichen Ansprechpartner“, sagt Anwalt Thomas Krimmel. Die formelle Leiterin, Zoraida Maldonado de Landauer, sei maximal an zwei Tagen in der Woche ab 17 Uhr für kurze Zeit anwesend gewesen. Es habe Verunsicherung geherrscht. Die Mandantin sei „Mädchen für alles“ gewesen, ihre Arbeitsbelastung und Aufgabenfülle seien enorm gewesen.

Folgt man den drei Verteidigern, dann habe sich die Juristin stets bemüht, Recht und Gesetz walten zu lassen. Sie habe dabei aber „größten Wert auf Sicherheit“ gelegt, sagt Alexander Stevens – für die Insassen wie für die Bediensteten. Bei allen relevanten Entscheidungen habe sie aber die Leiterin in Kenntnis gesetzt. Sie habe daraufhin Änderungen im Sicherheitskonzept und in der Dienstplangestaltung durchgesetzt, und sei mit „vielen Maßnahmen Leuten auf die Füße getreten“.

Die Beschuldigte soll mit Änderungen „vielen Leuten auf die Füße getreten sein“

Ein Teil der Ermittlungen betrifft die Unterbringungen von Gefangenen in sogenannten „besonders gesicherten Hafträumen“, kurz BgHs. Dies könnte angeordnet werden, wenn die Gefahr von Gewalttätigkeiten oder Suizid besteht. „Unsere Mandantin hat diese Anordnung als Verwaltungsjuristin getroffen“, aber jedes „Haus“ im Gablinger Gefängnis habe einen eigenen Hausdienstleiter. „Die weitere Ausgestaltung unterliegt den Häusern“, sagt Anwalt Krimmel. Die 37-Jährige habe „keine Kenntnisse“ vom jeweiligen Haftraum gehabt. Sie habe sich „darauf verlassen, dass alles so passt“.

Es sei aber tatsächlich „gelebte Praxis“ mit Wissen der JVA-Chefin gewesen, dass Häftlinge in BgHs zunächst keine Gegenstände hatten. Matratzen etwa hätten als Mittel zur Gegenwehr oder als Stolperfallen genutzt werden können. Dass alle Beteiligten besonders vorsichtig gewesen seien, hänge auch mit einem Vorfall in der JVA Nürnberg zusammen. Dort hatte sich ein Häftling nach Schilderung der Anwälte mit einer Papierunterhose umgebracht. Einige Bedienstete der JVA Nürnberg seien daraufhin als Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren geführt worden. Auch um nicht selbst ins Schussfeld der Justiz zu geraten, habe der „Schutz des Lebens“ daher in Gablingen oberste Priorität gehabt.

Anwalt: Unsere Mandantin soll zum Sündenbock gemacht werden

Es fallen harte Worte an diesem Nachmittag, gegen das Justizministerium, gegen die bisherige Berichterstattung, auch gegen jene unserer Redaktion. Die Veranstaltung dauert über eine Stunde, es wird viel argumentiert, wie von Anwälten zu erwarten teils auch wortreich. Einer der zentralen Sätze aber ist kurz, er stammt vom Anwalt Holm Putzke. Er sagt: „Unsere Mandantin ist überzeugt, dass sie sich rechtmäßig verhalten hat. Es wird versucht, sie zum Sündenbock zu machen.“

Sie leide sehr unter der derzeitigen Situation. Ihre Arbeit sei „ihr ein und alles, ihr Leben“ gewesen. Die Situation sei „zutiefst unbefriedigend“, denn sie lese die Vorwürfe über sich und könne sich derzeit nicht äußern. Akteneinsicht habe die Staatsanwaltschaft Augsburg bisher verweigert. Auch von ihrem Dienstherrn, dem Justizministerium, fühle sich die ehemalige stellvertretende JVA-Leiterin alleingelassen. Obwohl man von dieser Seite eigentlich Fürsorge erwarten müsste, so Holm Putzke.