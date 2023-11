München

09:49 Uhr

Zelle in JVA Stadelheim steht in Flammen – 17 Verletzte

In der JVA Stadelheim ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen.

In einer Zelle in der JVA Stadelheim brannte es am Mittwoch. 17 Menschen wurden verletzt, ein Häftling schwer. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Von Svenja Moller