Die legendäre Münchner Lach- und Schießgesellschaft ist von Insolvenz bedroht

Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft steht laut Medienberichten vor dem wirtschaftlichen Aus. Die Führungsriege kommuniziert über Anwälte. Jetzt äußert sich Kabarettist Bruno Jonas.

Deutschlands bekannteste Kabarettbühne ist höchst gefährdet. Medienberichten zufolge steht die Münchner Lach- und Schießgesellschaft vor dem wirtschaftlichen Aus. Der Spielbetrieb in Alt-Schwabing ist seit Anfang der Woche eingestellt. Die drei Gesellschafter sind heillos zerstritten. Und eine Lösung scheint kurzfristig nicht in Sicht.