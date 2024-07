Kabinett zum Thema Hochwasserschutz

Es ist eine Kulisse, wie sie der bayerische Ministerpräsident zu schätzen weiß. Schon, weil sie Bayern in seiner ganzen Schönheit zeigt. Am Dienstagmorgen schippert Markus Söder also mit seinen Ministern von Kelheim wenige Kilometer flussaufwärts nach Kloster Weltenburg, wo das Kabinett hinter den altehrwürdigen Mauern des Benediktinerklosters tagt, ein letztes Mal, bevor es in die Sommerpause geht. Und dann zurück, an Bord der MS Kelheim, posiert der CSU-Chef am Heck des Ausflugsbootes vor der Bayernflagge, im Hintergrund der Donaudurchbruch mit seinen Kalksteinformationen, und schimpft auf Berlin. Auf die vom Bundesverfassungsgericht einkassierte Wahlrechtsreform der Ampelkoalition – für Söder nicht mehr als eine „angedachte Wahlmanipulation“ – und das Verhalten der Bundespolitik nach der Flutkatastrophe, die Süddeutschland Anfang Juni schwer getroffen hat.

In Weltenburg, wo es vor allem um den Hochwasserschutz im Freistaat gehen soll, spart Söder nicht mit klaren Worten. „Als das Hochwasser war, konnte man gar nicht schnell genug schauen, bis Bundesminister da waren. Sie standen uns quasi und den Helfern auf den Füßen“, poltert der Ministerpräsident und spricht von „Hohn“, von einem „Skandal“. Denn der Bund versage in Bezug auf die Hochwasserhilfen komplett. „Es wurde uns Hilfe versprochen. Nichts, bislang gar nichts, ist an Hilfe gekommen.“ Bayern bekomme keine Unterstützung aus dem Flutaufbaufonds, in den es aber einzahle. Und bei den Soforthilfen sei bisher nichts passiert. „Wir empfinden es als Skandal.“ Für den Freistaat sei die Situation deswegen doppelt schwierig. Einerseits zahle man bis zu einer Milliarde für die Hilfe anderer mit, wie im Fall der Ahrtalflut. Andererseits werde Bayern aber komplett allein gelassen.

Unterdessen hat die Staatsregierung mehr Geld für den Hochwasserschutz angekündigt. Zusätzliche 30 Millionen Euro stelle der Freistaat zur Verfügung, um die Schäden an Hochwasserschutz-Einrichtungen zu beseitigen, durch die die jüngste Flut entstanden sind. Konkret sollen auf staatliche Gewässer erster und zweiter Ordnung rund 14,5 Millionen Euro, auf Wildbäche rund 7,5 Millionen Euro sowie auf kommunale Anlagen rund 8 Millionen Euro entfallen. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) betont zudem, dass man „perspektivisch“ ab 2026 weitere 100 Millionen Euro benötige, um den Hochwasserschutz im Freistaat zu beschleunigen. Das gehört nach den Worten des Umweltministers auch, dass die Wasserwirtschaftsämter personell besser ausgestattet werden sollen. Seit Jahren wird in den Behörden ein Mehr an Aufgaben bei weniger Mitarbeitern beklagt.

Zr der Wasserwirtschaftämter zum 1. August ein „Hochwasser-Check“ an den Start, nach den Worten der Staatsregierung ein „zentralen Baustein für einen noch besseren Hochwasserschutz vor Ort“. Das Wasserwirtschaftsamt soll, in Abstimmung mit der jeweiligen Kommune, in einem Beratungsgespräch mögliche Wassergefahren identifizieren .