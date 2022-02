Trautner raus, Blume rein: Das sind die Neuen im Kabinett Söder

Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat am Mittwochvormittag die neuen Mitglieder im Kabinett vorgestellt. Wer einen Ministerposten bekommt – und wer leer ausgeht.

Seit Tagen und Wochen wird gemunkelt und spekuliert. Jetzt steht fest, wie Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder das bayerische Kabinett umbauen wird. Die Gerüchteküche brodelte bis zum Vormittag, aus dem Umfeld der CSU hieß es vorab, der finale Beschluss würde erst unmittelbar vor Beginn der Fraktionssitzung gefasst. Jetzt ist die Entscheidung gefallen und bekannt. Das sind die Neuen im Kabinett.

Neue Minister in Bayern: Wer sind die Gewinner im Söder-Kabinett?

Insgesamt werden vier Posten neu vergeben. Um 13 Uhr wird Söder dann seine neuen Minister dem Landtag vorstellen und diese dort dann auch offiziell ernennen und vereidigen lassen. Wer bereits Mitglied des Kabinetts ist, muss nicht erneut den Eid sprechen. Das sind die Neuen im bayerischen Kabinett:

Markus Blume : Schon vorab wurde der bisherige Generalssekretär Markus Blume als neuer Wissenschaftsminister gehandelt. Diesen Posten hat ihm Markus Söder nun auch zugesagt. Blume wird zugetraut, das Hightech-Ministerium besser in Szene zu setzen als Vorgänger Bernd Sibler . Mit der Ernennung des Münchners wird eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl allerdings der Posten des Generalssekretärs frei - eine wichtige Schlüsselposition in der Partei und im Wahlkampf .

Bayerisches Kabinett: Welche Minister sind draußen?

Nicht nur darüber, wer reinkommt, wurde in den vergangenen Wochen spekuliert – sondern auch, wer aus dem Kabinett zurückziehen muss. Diese Politikerinnen und Politiker verlieren nun ihre Posten:

Carolina Trautner : Die 60-Jährige aus dem Landkreis Augsburg war seit Februar 2020 Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Seit Oktober 2013 ist sie Mitglied des Bayerischen Landtags . Auf sie folgt Ulrike Scharf .

Über den Umbau des bayerischen Kabinetts war in den vergangenen Wochen immer wieder hinter vorgehaltener Hand und in den Medien spekuliert worden. Dabei hatte es immer geheißen, dass Söder in jedem Fall zunächst abwarten wolle, bis die aktuelle Omikron-Welle in Bayern ihren Höhepunkt überschritten sei. Mit dem personellen Umbau will Söder innerparteilich für neuen Schwung sorgen. Die CSU liegt in den Umfragen bei Werten um die 35 bis 36 Prozent und damit noch hinter dem schlechten Ergebnis der Wahl 2018. (mit dpa)

