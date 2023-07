Abschluss der Ritterspiele: Feuerkünstler gewinnen Gauklerstab

Zum Ende des traditionellen Ritterturniers überreichte Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck den Gauklerstab an die Feuerkünstler Hypnotica. So zufrieden sind die Veranstalter.

Zum 41. Mal fand auf Schloss Kaltenberg wieder das beliebte Ritterturnier statt. An drei Wochenenden tobte in der Arena der Kampf Gut gegen Böse, das ganze Gelände verwandelte sich in ein mittelalterliches Dorf. Am letzten Festtag kürte die Augsburger Allgemeine neue Gauklerkönige.

Insgesamt zehn Einzelkünstler oder Gruppen standen in einem Online-Voting zur Wahl. Mit deutlichem Abstand gewannen die tschechischen Feuerkünstler Hypnotica vor den Hochhaxat’n und den Flugträumern. Dementsprechend gebührte ihnen vor der finalen Rittershow am Sonntag eine große Ehre. Begleitet von Hausherrn Prinz Luitpold von Bayern und den bayerischen Rittern zog ein Teil der Gruppe bei bestem Wetter in die volle Arena ein.

Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck überreicht Gauklerstab

Dort überreichte Andrea Kümpfbeck, Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, den von Silberschmied Roman Zanker handgefertigten Gauklerstab. Seit mehreren Jahren tritt das internationale Künstlerensemble bereits in Kaltenberg auf und konnte nun erstmals die Mehrheit des Publikums für sich gewinnen. Luitpold Prinz von Bayern lobte die Leistung der Gruppe und hob hervor, dass die Gauklernacht auch dank Hypnotica bis spät in die Nacht so gut besucht war wie noch nie. Anschließend eröffnete er das Ritterturnier zum letzten Mal in diesem Jahr.

Hypnotica trat stets am Ende des Turnierabends auf, in kompletter Dunkelheit. Bei ihren Darbietungen begeisterten sie das Publikum mit einem ritualähnlichen Feuertanz. Die Effekte, darunter Funkenwände, Feuerkreisel und Fontänen, die die Gruppe in den Nachthimmel zauberte, beeindruckten nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer. Bereits im Vorfeld erkor Schirmherr Prinz Heinrich von Bayern die Artistinnen und Artisten zu seinen Favoriten: "Keine andere Gruppe lotet die Grenzen des Machbaren so sehr aus."

Wer wird Gauklerkönig 2023? Die Entscheidung lag in der Hand der Zuschauerinnen und Zuschauer. Foto: Kaltenberger Ritterturnier 2023

Kaltenberger Ritterturnier: So zufrieden sind die Veranstalter

Die Feuerkünstler von Hypnotica beschrieben die Atmosphäre als "super crazy", das Publikum habe ihnen viel Energie gegeben. Insgesamt bereitete sich das Team aus wechselnden Performern mehrere Monate auf das Ritterturnier vor. Kaltenberg sei ein Höhepunkt in ihrem Kalender – nächstes Jahr wollen sie "definitiv" wiederkommen.

Lesen Sie dazu auch

Ritterturnier-Sprecher Markus Wiegand sprach von „unglaublich schönen“ Festtagen in diesem Jahr. Er freute sich über das angenehme Miteinander und den großen Zuspruch – insgesamt kamen über 105.000 Besucherinnen und Besuchern nach Kaltenberg. Auch mit der Ritterturnier-Show, dem Herzstück der Veranstaltung, sei man überaus zufrieden. Das Team habe eine spannende Show kreiert, die mehr Interaktion als sonst beinhaltete. Zudem habe man viel Glück mit dem Wetter gehabt. Die Vorbereitungen fürs nächste Jahr laufen bereits, erklärte Wiegand.