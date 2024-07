Märchenstimmung bei den Kaltenberger Ritterspielen 2024

Märchen, in denen gegen dunkle Mächte gekämpft wird, in denen das Gute das Böse besiegt, in denen Hexen Helden verzaubern und Intrigen gespannt werden. Geschichten, in denen Speere zerschellen und Schilde zersplittern. Mittelalter-Romantik à la „Es war einmal …“, begeistert nicht nur Kinder. Auf Schloss Kaltenberg werden solche Märchen beim Ritterturnier vor tausenden Besucherinnen und Besuchern aufgeführt. Und auch heuer tummeln sich an drei Wochenenden im Juli Ritter, Knappen, Feen, Zauberer und Gaukler auf dem Schlossgelände.

Neben der Rittershow werden auch wieder weitere Bühnen bespielt

Nach dem „Verrat des doppelten Ritters“, dem Stück aus dem vergangenen Jahr, geht es in der Arena dieses Mal mit der neuen Show „Tag der Vergeltung“ weiter. Die Geschichte: Der Schwarze Ritter Wolfsbarth will dem gütigen Ulrich, dem Starken, die Macht über Kaltenberg entreißen. In einem von Blitzen erleuchteten Zauberwald wird schließlich das Geheimnis enthüllt, wie der Schwarze Ritter zu besiegen ist. Doch der Weg zur Vergeltung ist voller Gefahren. Zu erwarten sind bei der Aufführung aufregende Stunts in vollem Galopp, dazu eine Freidressur mit sechs weißen Pferden. Das erste Turnier findet am Samstag, 13. Juli, statt. Die zweistündige Liveshow ist der Höhepunkt der Turniertage auf Schloss Kaltenberg. Vor und nach den Auftritten werden Besucherinnen und Besucher in den mittelalterlichen Turnierlagern und an den Marktständen von hunderten Gauklern, Marketendern, Narren und Zauberwesen unterhalten.

Beginn des Ritterturniers traditionell mit der Gauklernacht

Von den Artisten wird die Turnierzeit am Freitag, 12. Juli, mit der Gauklernacht und dem ersten großen Umzug der Schaustellerinnen und Schausteller eingeläutet. Freuen dürfen sich die Besucher in diesem Jahr wieder über zahlreiche Produktionen der Gaukler, die speziell für das Kaltenberger Ritterturnier entwickelt wurden. Etwa der Totentanz, eine morbid-glamouröse Performance, die Lyrik, Theater, Tanz und Gesang zusammenführt und in diesem Jahr sogar die Arenashow eröffnen wird. Die neue Formation der Flugträumer, „Zwei Kanonen und der Nipelalter“, bringt atemberaubende Artistik und Humor mit nach Kaltenberg.

Icon Vergrößern Die Artistengruppe Flugträumer hat für dieses Jahr eine neue Choreografie einstudiert. Foto: Thorsten Jordan (Archiv) Icon Schließen Schließen Die Artistengruppe Flugträumer hat für dieses Jahr eine neue Choreografie einstudiert. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Auf der Rabenbühne treten zudem unterschiedliche Musikerinnen und Musiker auf. Am ersten Kaltenberg-Wochenende sind das Corvus Corax und Irdorath. Während die Berliner Corvus Corax in der Mittelalterszene und auf Schloss Kaltenberg längst dazugehören, ist die belarussische Folkband Irdorath neu dabei. Die Gruppe lebt seit 2022 im Exil, nachdem sie wegen Protesten gegen das Lukaschenko-Regime zu Haftstrafen verurteilt worden war, und diese in Teilen auch verbüßen musste. Am zweiten Wochenende erobern mit Koenix und Daridel zwei internationale Gruppen die Rabenbühne. Das dritte Wochenende wird musikalisch von Tanzwut und Rota Temporis geprägt. Die beiden Gruppen sind in den vergangenen Jahren zum festen Bestandteil des Ritterturniers geworden.

Gewinnen Sie Eintrittskarten für das Kaltenberger Ritterturnier

Den Rahmen für die Veranstaltung bietet das Schlossgelände mit vielen Marktständen entlang der Schlossstraße, mittelalterlichen Handwerkern, dem Treiben und Tummeln in den Zeltlagern der Mittelaltergruppen. Während der Wochenenden patrouillieren zudem die Schwarzen Ritter und wehe, sie sehen Verbotenes oder einen bösen Blick, dann kann sich der- oder diejenige auf den nächsten Spaß gefasst machen!

