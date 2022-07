Olympiasiegerin Funk und Weltmeisterin Lilik im Finale

Olympiasiegerin Ricarda Funk und Canadier-Weltmeisterin Elena Lilik haben bei den Heim-Weltmeisterschaften der Slalomkanuten das Finale erreicht.

Die Tokio-Olympiasiegerin vom KSV Bad Kreuznach fuhr am Samstag im Kajak-Einer fehlerfrei und mit Bestzeit ins Finale der besten Zehn. Direkt dahinter platzierte sich die Augsburgerin Elena Lilik, die auf ihrer Heimstrecke im Eiskanal in allen Disziplinen startet. Die WM-Zweite im Kajak leistete sich am vorletzten Tor zwar eine Stangenberührung, kam aber über die Zeit sicher als Zweite weiter.

Ausgeschieden ist hingegen Team-Weltmeisterin Jasmin Schornberg (KR Hamm), die sich an den Toren 15 und 17 jeweils einen Fehler leistete und 25. wurde. Mit der Britin Mallory Franklin und der Tschechin Tereza Fiserova scheiterten schon einige Mitfavoritinnen.

(dpa)