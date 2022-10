Müller nach Corona-Infektion in Pilsen zurück in Bayern-Elf

Thomas Müller wird den FC Bayern München nach seiner Corona-Infektion im Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen als Kapitän anführen.

Der 33-Jährige vertritt am Mittwochabend Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer, der wegen einer Schulterblessur in Tschechien fehlt. Für Neuer wird Sven Ulreich im Münchner Tor stehen. Für den 34-Jährigen ist es erst der zweite Saisoneinsatz. Der deutsche Rekordmeister hatte das Hinspiel gegen den tschechischen Meister vor einer Woche in München 5:0 gewonnen und könnte im Idealfall mit einem weiteren Erfolg in der Doosan Arena schon das Achtelfinalticket lösen.

Müller läuft nach seiner Zwangspause in der Offensive mit Sadio Mané, Leroy Sané und Kingsley Coman auf. Neu formieren muss Trainer Julian Nagelsmann aus Verletzungsgründen die Abwehr mit Benjamin Pavard und Dayot Upamecano im Zentrum sowie Noussair Mazraoui und Josip Stanisic auf den Außenverteidigerpositionen. Im Vergleich zum 2:2 im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund gibt es sechs Veränderungen in der Münchner Startelf.

(dpa)