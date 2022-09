Ein Bauernhof-Paradies für das Leben im Alter

Plus Der Moorhof nahe Ingolstadt soll ein Pflegebauernhof werden und bald Platz bieten für 23 Seniorinnen und Seniorenbieten, die dort in Wohngemeinschaften leben.

Ein Besuch auf dem Bauernhof von Nadine und Johann Angermeier in Karlshuld bei Ingolstadt hat das Potenzial, den Gast zu verzaubern. Wer über den weitläufigen Hof schreitet, begegnet Küken, die im Pulk frei herumlaufen. Ein paar Meter weiter blöken Schafe, meckern Ziegen, das „Iah“ der Esel darf auch nicht fehlen. Dazu kommen noch Pferde, Hunde, Katzen, Enten – insgesamt um die 300 Tiere leben auf dem Hof. Die zahlenmäßig größte Gruppe sind die etwa 180 Rinder, die einer alten, robusten, aber nur noch selten gezüchteten oberbayerischen Rasse angehören, den Murnau-Werdenfelsern, die in ihren Laufställen unterwegs sind. Ein kleines Paradies.