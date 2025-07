60 Jahre Kartei der Not: Festakt des Leserhilfswerks unserer Zeitung

Am Donnerstagabend wurde in Augsburg gefeiert. Die Kartei der Not ist 60 Jahre alt. Unter den Ehrengästen durften die Vorsitzende des Kuratoriums, Ellinor Scherer, und ihre Stellvertreterin Alexandra Holland auch den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) begrüßen. Der Festakt fand an einem ganz besonderen Ort statt: im Ellinor-Holland-Haus. Einer Einrichtung unseres Leserhilfswerks, die seit zehn Jahren bedürftigen Menschen in Lebenskrisen für eine bestimmte Zeit Wohnraum sowie pädagogische Unterstützung bietet und damit in besonderer Weise das leistet, was die Stiftung nun schon seit 60 Jahren auch in Form unzähliger Einzelfallhilfen und durch die Förderung von vielen sozialen Projekten in der Region macht: Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, schnell und unbürokratisch beizustehen.

Möglich sei das nur, wie Alexandra Holland in ihrer Rede betonte, weil über die Jahre ein breites Bündnis der Herzen gewachsen ist. Gefeiert wurde an diesem Abend also eine gemeinsame Leistung von vielen, vielen Menschen, die spenden und die sich für andere einsetzen – dafür sagten Alexandra Holland, ihre Schwester Ellinor Scherer und das Team der Kartei der Not herzlich Danke. (AZ)