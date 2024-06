Immer mehr Flutopfer melden sich bei der Kartei der Not

Unser Leserhilfswerk hat Soforthilfen für die vielen Menschen bereitgestellt, die das Hochwasser schwer getroffen hat. Die Nachfrage ist hoch. Daher bitten wir um Spenden.

Die Schäden sind gewaltig, die das Hochwasser in unserer Region angerichtet hat. Binnen kürzester Zeit haben viele Menschen Hab und Gut verloren, mussten ihre Wohnungen verlassen und stehen nun vor enormen finanziellen Herausforderungen. Die Verzweiflung ist vielerorts groß, die Lage nicht selten dramatisch. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, hat gleich zu Beginn der Flut mit Soforthilfen reagiert, damit die Betroffenen rasch und unbürokratisch finanzielle Zuschüsse erhalten. „Die Nachfrage nach unseren Soforthilfen ist gigantisch“, sagt Arnd Hansen, der Geschäftsführer der Kartei der Not.

Es sind erschütternde Schicksale

„Täglich melden sich viele Menschen bei uns, schildern ihre katastrophale Situation und bitten um Unterstützung. Es sind erschütternde Schicksale. Viele der Betroffenen hatten einfach nicht damit gerechnet, dass sie so schnell in eine so große Notlage geraten können.“ Damit die Kartei der Not den Flutopfern auch weiter beistehen kann, bitten wir um Spenden. Das sind unsere Spendenkonten:

Sparkasse Schwaben-Bodensee

IBAN: DE78 7315 0000 0034 0070 70

BIC : BYLADEM1MLM

IBAN: DE78 7315 0000 0034 0070 70 : BYLADEM1MLM Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: DE97 7205 0000 0000 0020 30

BIC : AUGSDE77XXX

IBAN: DE97 7205 0000 0000 0020 30 : AUGSDE77XXX Sparkasse Allgäu

IBAN: DE33 7335 0000 0000 0044 40

BIC : BYLADEM1ALG

IBAN: DE33 7335 0000 0000 0044 40 : BYLADEM1ALG Sparda-Bank Augsburg

IBAN: DE42 7209 0500 0000 5555 55

BIC : GENODEF1S03

Viele Mitarbeitende der Lechwerke haben vor Ort erlebt, wie schlimm die Lage ist, und gesehen, wie viele Menschen jetzt ganz schnell Hilfe benötigen. Das ganze Ausmaß der Schäden wird vielerorts erst jetzt sichtbar. Die LEW-Gruppe unterstützt daher die Soforthilfen der Kartei der Not an die Flutopfer mit 300.000 Euro.

Die Schäden, die das Hochwasser vielerorts in unserer Region hinterließ, sind gewaltig. Oft wird erst jetzt das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Unser Leserhilfswerk, die Kartei der Not, unterstützt Flutopfer mit Soforthilfen und bittet daher um Spenden. Foto: Alexander Kaya

Arnd Hansen und seine Stellvertreterin Olivia Uhl-Baumm dankten dem Energieversorger: „Ohne solche großzügigen Spenden könnten wir die Arbeit der Kartei der Not nicht fortsetzen“, betonte Hansen und ergänzte: „Es sind aber nicht nur die Großspenden, die es ermöglichen, dass wir gerade auch jetzt so vielen Flutopfern unter die Arme greifen können, jeder einzelne Euro kommt direkt bei den Notleidenden an.“

Weitere Informationen zur Arbeit der Kartei der Not online unter www.kartei-der-not.de

Lesen Sie dazu auch