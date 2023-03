Flick wird Kontakt zu Tuchel suchen - wie bei jedem Trainer

Bundestrainer Hansi Flick sieht durch den spektakulären Trainerwechsel beim FC Bayern keine besonderen Herausforderungen auf sich zukommen.

"Ich werde Kontakt suchen, so wie ich es mit jedem Trainer mache, der neu in der Bundesliga ist", sagte Flick kurz vor dem Anpfiff des Länderspiels am Samstagabend im ZDF über den neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Der 49-Jährige war am Samstag als Nachfolger von Julian Nagelsmann vorgestellt worden, von dem sich die Münchner am Freitag getrennt hatten. Beim Test gegen Peru stand in Kapitän Joshua Kimmich nur ein Bayern-Profi in der Startelf.

(dpa)