Katastrophenschutz So hoch ist die Gefahr durch Starkregen in Ihrem Landkreis

Von Jonathan Lindenmaier - vor 4 Min.

Hochwasser ist die am häufigsten auftretende Naturgefahr in Bayern. Wie oft und in welcher Form es auftritt, hängt dabei vom Wohnort ab. Ein Überblick zu den Landkreisen in der Region.

Er kann Keller fluten, Autos davontragen, schmale Bäche in reißende Flüsse verwandeln. Starkregen – und daraus resultierendes Hochwasser – ist die am häufigsten auftretende Naturgefahr in Bayern. "Etwa die Hälfte der Personen- und Sachschäden durch Naturgefahren gehen auf Überschwemmungen durch Hochwasserereignisse zurück", schreibt das bayerische Landesamt für Umwelt. Und die Gefahr nimmt zu. Starkregenereignisse werden in Zukunft immer wahrscheinlicher – eine Folge des Klimawandels. Das trifft auch die Region. Doch es bestehen Unterschiede zwischen den Landkreisen.

Die Forscherinnen und Forscher des Climate Service Center Germany (GERICS) sprechen von Starkregen, wenn innerhalb eines Tages 20 Millimeter Regen gemessen wurden. Wie häufig diese vorkommen, hängt vom Wohnort ab. Im Landkreis Donau-Ries kam das in der Vergangenheit vier Mal pro Jahr vor. Die Zahl entspricht dem Durchschnittswert der Jahre 1971 bis 2000. Eine Zeit, in der die Auswirkungen des Klimawandels noch geringer waren.

