Bayerns Bischöfe treffen sich in Regensburg

Rund zwei Monate nach der Vorstellung des Münchner Missbrauchsgutachtens sind die katholischen bayerischen Bischöfe zu ihrer Frühjahrsvollversammlung zusammengekommen.

Die sogenannte Freisinger Bischofskonferenz tagte diesmal in Regensburg. Am Donnerstag (13.00 Uhr) will ihr Vorsitzender, Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, über die Ergebnisse der Beratungen berichten. Mit dabei sein wird die stellvertretende Leiterin des Katholischen Büros Bayern, Bettina Nickel.

Zur Freisinger Bischofskonferenz gehören die sieben bayerischen Diözesen und Erzdiözesen - Bamberg, München und Freising, Augsburg, Eichstätt, Passau, Regensburg, Würzburg sowie das Bistum Speyer.

© dpa-infocom, dpa:220330-99-734350/2 (dpa)