"Ein Desaster": Kardinal Marx nimmt Stellung zum Missbrauchsgutachten

Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx äußert sich auf einer Pressekonferenz zum Missbrauchsgutachten für seine Diözese. Fragen zum emeritierten Papst Benedikt XVI. weicht er aus.

Eine Woche lang hatte der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx Zeit, das fast 1900-seitige Gutachten der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl zu lesen. Eine „Bilanz des Schreckens“ hatten es die Gutachter bei der Vorstellung am 20. Januar genannt: mindestens 497 Missbrauchsopfer, 235 Täter, Fehlverhalten bei allen Münchner Erzbischöfen seit 1945. Am Donnerstag stellt sich Marx den Fragen der Journalistinnen und Journalisten.