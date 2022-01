Katholische Kirche

vor 57 Min.

Missbrauchsopfer treffen Bischof: Reaktionen auf ein bewegendes TV-Gespräch

Plus "Wir sind Kirche" lobt den Augsburger Bischof und mahnt weitere Aufarbeitung an. Was das ehemalige Heimkind aus dem "Haus Maffei" in Feldafing, Martha Stark, und Bischof Bertram Meier sagen.

Von Daniel Wirsching

Martha Stark ist auch Tage nach ihrem Gespräch mit dem Augsburger Bischof noch hörbar mitgenommen. Gemeinsam mit Robert Waldheim (Namen geändert) redete sie am vergangenen Freitag im Augsburger Ulrichshaus mit Bertram Meier über das, was ihr und anderen ehemaligen Heimkindern aus dem Sonderschul-Kinderheim „Haus Maffei“ im oberbayerischen Feldafing, das bis zu seiner Schließung 1972 unter Trägerschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Bayern stand, und andernorts angetan wurde: brutale Misshandlungen und schwere sexualisierte Gewalt – auch durch den damaligen, 1991 im Allgäu gestorbenen Dorfpfarrer.

