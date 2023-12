Kaufbeuren

vor 17 Min.

Ärzte an BKH in Kaufbeuren nach Suizid freigesprochen

Zwei Ärzte mussten sich vor dem Amtsgericht in Kaufbeuren verantworten.

Plus Ein Patient des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren nimmt sich während eines unbegleiteten Ausgangs das Leben. Durfte er zu früh allein das Haus verlassen?

Von Andreas Berger

Der Mann hält den beiden Ärzten, die auf der Anklagebank sitzen, ein Foto seines Bruders entgegen. „Damit Sie wissen, um wen es hier geht.“ Die beiden Mediziner wissen es. Sie sind wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung angeklagt und sitzen am Montag im Kaufbeurer Amtsgericht. Einer war damals verantwortlicher Oberarzt, der andere Assistenzarzt, der den Patienten behandelte.

Der Mann auf dem Foto hat sich am 10. November 2021 auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren (BKH) umgebracht. Er war dort Patient in der geschlossenen Abteilung. Der Vorwurf gegen den Oberarzt: Dem Mann sei zu früh erlaubt worden, allein für kurze Zeit das Krankenhaus zu verlassen. Dafür sei er psychisch nicht stabil genug gewesen. Und dem Assistenzarzt wird vorgeworfen, in den Unterlagen nicht darauf hingewiesen zu haben, dass der Patient aus seiner Sicht aufgrund des psychischen Zustandes nicht entlassen werden dürfe.

