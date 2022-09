Ein Preis für einen besonderen Kunstraum für Kinder

Tatjana Nocker hat Kaufbeuren einen Ort geschenkt, an dem sich Kinder und Jugendliche kreativ entfalten können. Dafür erhält sie den Silberdistel-Preis unserer Redaktion.

Es ist ein farbenfroher Ort, den Tatjana Nocker mitten in Kaufbeuren geschaffen hat, gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Dort quellen bemalte Werke aus allen Ecken, in der Garderobe hängen Feenkostüme und auf den Regalen tummeln sich fantasievolle Tongestalten. Bei „Querkunst“ sollen sich Kinder und Jugendliche kreativ austoben, eigene Ideen haben und verfolgen. Ohne Leistungsdruck, ohne Angst davor, Fehler zu machen. „Es gibt nichts Falsches hier“, sagt Nocker.

2017 hat die Architektin und Museumspädagogin den Kunstraum gegründet, hinter dem mittlerweile ein Verein steht. Seither hat sie zig Projekte initiiert und einige Kinder über Jahre begleitet. Es sei schön zu sehen, wie sie erwachsen werden, sich entwickeln, sagt die 52-Jährige.

Die Künstler im "Querkunst"-Projekt sollen angemessen bezahlt werden

„Querkunst“ soll für alle offen sein. „Wir sind kein elitärer Verein“, betont Nocker. Damit alle Kinder und Jugendliche mitmachen können, sollen die Teilnahmegebühren niedrig bleiben. Gleichzeitig ist es Nocker wichtig, die Musiker, Künstlerinnen, Grafiker, Illustratorinnen und Architekten für ihre Arbeit gut zu bezahlen. Damit sie wertgeschätzt statt ausgenutzt werden, wie es leider zu oft der Fall sei. Bedeutet wiederum für sie und ihr Team: viele ehrenamtliche Stunden, in denen sie sich um Förderanträge, das Programm und die Organisation kümmern. Für dieses Engagement erhalten Nocker und ihre Mitstreiter die Silberdistel unserer Zeitung.

Bei "Querkunst" können sich Kinder beim Malkurs ausprobieren. Foto: Mathias Wild (Archiv)

Die gebürtige Kaufbeurerin studierte in Stuttgart, Paris und London Architektur, später lebte sie viele Jahre in der englischen Hauptstadt. Bei Projekten an Schulen, Kindergärten und Spielplätzen bezog sie Kinder und Eltern mit ein, zusammen mit ihnen erarbeitete sie Konzepte. „Das fand ich ganz toll“, sagt Nocker.

Der Kunstunterricht war Tatjana Nocker zu träge

Als sie ins Allgäu zurückkehrte, unterrichtete sie ein Jahr lang Kunst am Gymnasium. Doch das Schulsystem kam ihr „starr und träge“ vor. Oft sei für die Schülerinnen und Schüler zu wenig Zeit geblieben, vorgegebene Ziele hätten die Kreativität eingeschränkt. Irgendwann habe sie sich diesen Zwängen nicht mehr unterwerfen wollen, sagt Nocker. Stattdessen entschied sie sich, etwas Eigenes zu machen. In ihrem Atelier im Ostallgäuer Aitrang bot sie Workshops an, ebenso im Kaufbeurer Kunsthaus. Während die Nachfrage stieg, reifte nach und nach die Idee für „Querkunst“ heran.

Inzwischen gehören die bunten Werke und Aktionen zum Stadtbild. Da sind die „Querkunst“-Schaufenster im Pulverturmgässle zwischen Schrader- und Ludwigstraße, gefüllt mit Bildern und Figuren. Da waren Farb- und Klangspuren, die sich im Herbst 2021 durch die Stadt zogen, als Kaufbeuren zu einer großen Galerie wurde. Und dann sind da natürlich die Kinder, die immer wieder fröhlich durch die Straßen oder die Natur laufen, vertieft in ein Projekt. Künstlerisches Arbeiten, sagt Nocker, sei für alle Lebensbereiche wichtig. Weil es helfe, kreativer, innovativer und mutiger zu werden. Das merke sie bei den Kindern, aber auch bei sich selbst. Kunst bedeute für sie Freiheit, Experimentieren, Antworten finden, die Möglichkeit, sich intensiver mit einem Thema zu beschäftigen.

Das Projekt ist abhängig von Fördergeldern

Ende September beginnen die neuen „Querkunst“-Workshops, das Programm ist bereits erschienen. Bis vor kurzem waren die beantragten Fördermittel jedoch nur zum Teil eingegangen. Sie sei dankbar für jede Unterstützung, sagt Nocker. Dennoch hätte sie gerne mehr Sicherheit, um nachhaltiger arbeiten und planen zu können. Bisher lautete die Devise oft: „Das wird schon, irgendwo wird das Geld herkommen.“ Immerhin, die Stadt Kaufbeuren habe ihre Förderung jetzt erhöht, das gebe ihr bereits ein besseres, beständigeres Gefühl.

Für die Kinder wünscht sich Nocker eine bessere Zukunft, in der die Menschen etwa die „Sinnlosigkeit der Kriege“ erkennen. Doch trotz all der Krisen ist sie zuversichtlich, weil sie „Vertrauen in die jungen Leute“ habe. „Ich hoffe, dass sie es schaffen, die Probleme zu lösen, die ihnen die Vorwelt hinterlassen hat.“

Das ist die Silberdistel:

Mit der Silberdistel ehrt unsere Redaktion seit vielen Jahren Menschen aus der Region für ihr besonderes bürgerschaftliches Engagement. Der Preis besteht aus einer Urkunde und einer kunstvoll in Silber gearbeiteten Distelblüte, die eigens in der „Alten Silberschmiede“ in Augsburg angefertigt wurde.

Jede Leserin und jeder Leser kann Vorschläge für Träger unserer Auszeichnung machen. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner dafür finden sich in allen unseren Lokalredaktionen.