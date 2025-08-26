Icon Menü
Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Kaufbeuren: 20-Jähriger verstirbt, Unfallverursacher auf der Flucht

Kaufbeuren

Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 20-Jähriger stirbt, Unfallfahrer flüchtet zu Fuß

Ein Autofahrer fällt in Kaufbeuren-Neugablonz auf – er ist vermutlich betrunken. Kurze Zeit später verursacht er einen Unfall, bei dem ein 20-Jähriger stirbt. Nun ist der Mann auf der Flucht.
Von Julia Mondry
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Verkehrsunfall verstarb am frühen Samstagmorgen ein 20-Jähriger. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort.
    Bei einem Verkehrsunfall verstarb am frühen Samstagmorgen ein 20-Jähriger. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Am frühen Samstagmorgen ist es in Kaufbeuren-Neugablonz im Allgäu zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Dabei starb ein 20-jähriger Autofahrer. Das teilte die Verkehrspolizeiinspektion Kempten mit. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, die Polizei sucht nun nach ihm.

    Tödlicher Unfall: 20-Jähriger stirbt am Unfallort

    Der Unfall ereignete sich im Reifträgerweg. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Unfallverursacher mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den Wagen des 20-Jährigen. Dabei wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass es noch am Unfallort verstarb.

    Mit ihm im Auto saßen weitere Personen, die jedoch lediglich leicht verletzt wurden. Der Beifahrer des Unfallverursachers wurde schwer verletzt. Ob auch der Verursacher selbst bei dem Zusammenstoß verletzt worden war, ist bisher unklar. Der Mann flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei sucht aktuell nach ihm.

    Bei der Suche nach dem Unfallverursacher war auch ein Hubschrauber im Einsatz.
    Bei der Suche nach dem Unfallverursacher war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Foto: Felix Hörhager, dpa (Symbolbild)

    Schwerer Unfall in Kaufbeuren: Verursacher vermutlich betrunken

    Wie die Polizei mitteilte, ist es möglich, dass der Unfallverursacher zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes betrunken war. Kurz zuvor suchten sie nach dem Fahrzeug, nachdem die Beamten gegen 3.35 Uhr einen Hinweis erhalten hatten, dass sich ein betrunkener Autofahrer in Kaufbeuren befunden habe.

    Nachdem die Suche nach dem Mann im Bereich der Stadt erfolglos geblieben war, leiteten die Beamten eine Fahndung ein. Dabei sichteten sie das Fahrzeug, der Mann fuhr jedoch schnell davon, sodass die Beamten die Sicht auf ihn verloren. Kurze Zeit später kam es im Reifträgerweg zu dem Unfall.

    Nach Zusammenstoß: 30.000 Euro Sachschaden

    Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen auf rund 30.000 Euro. Mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen sowie ein Hubschrauber beteiligten sich an der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Die Unfallstraße war bis in den späten Vormittag gesperrt, um den Unfall aufzunehmen und die Bergungs- und Aufräumarbeiten durchzuführen, so die Polizei.

