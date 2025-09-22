Reparatur an einer Weiche: Kein Verkehr auf S-Bahn-Linie Richtung Erding möglich

Auf der Bahnstrecke zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben bewegt sich am Montagabend nichts mehr. Die Züge der S-Bahn München können nicht verkehren. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Grund für die Störung auf der S-Bahn-Linie S2 ist demnach die Reparatur an einer Weiche.

Verspätungen und Ausfälle auf der S2 der S-Bahn München nach Erding

Wie die Bahn auf ihrer Onlineseite zur aktuellen Betriebslage mitteilt, kommt es deshalb zu Verspätungen und Teilausfällen auf der Strecke, die bis nach Erding führt. Die DB hat einen Ersatzverkehr mit einem Bus und Taxis eingerichtet – sie fahren zwischen Feldkirchen und dem Markt Schwaben. Es wird darauf hingewiesen, dass nur die Fahrzeuge, die mit „EV“ für „Ersatzverkehr“ gekennzeichnet sind, von den Fahrgästen genutzt werden sollten.

Grund für die große Störung am Montagabend ist laut Bahn die Reparatur an einer Weiche bei Markt Schwaben. Von den Ausfällen auf der Linie S2 sind außerdem noch die Halte Heimstetten, Grub und Poing betroffen. Bis wann die Störung behoben sein wird, ist noch nicht bekannt.