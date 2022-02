Keine Stolpersteine zur Erinnerung an NS-Opfer für Rosenheim

In Rosenheim sollen auf städtischem Grund keine Stolpersteine an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern.

Der Stadtrat lehnte am Mittwochabend in seiner Sitzung mehrheitlich diese Art des Gedenkens durch die Messingsteine des Künstlers Gunter Demnig im Straßenpflaster ab. Das Stadtparlament sprach sich nach Angaben eines Sprechers stattdessen für andere Erinnerungszeichen wie Stelen oder Tafeln an Hauswänden aus, wie sie etwa in München umgesetzt sind. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Die in den Boden eingelassenen Steine erinnern in vielen Ländern weltweit an die Opfer des Nationalsozialismus. Zehntausende dieser Stolpersteine gibt es mittlerweile. Gegner sehen dadurch die Würde der Opfer in den Schmutz gezogen und mit Füßen getreten. Befürworter der Steine halten die Steine hingegen durchaus für eine angemessene Art des Gedenkens.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hatte sich vor der Abstimmung per Brief an den Rosenheimer Oberbürgermeister Andreas März (CSU) gewandt und für die Stolpersteine geworben. Er halte die Steine für eine sehr gute und würdige Art des Gedenkens.

Anlässlich einer früheren Verlegung von Stolpersteinen sagte Schuster einmal: "Die kleinen Messingsteine lassen uns immer wieder mitten im Alltag innehalten: Wir beugen uns hinunter, um den Namen lesen zu können. Wir verbeugen uns vor den Menschen, die den Nationalsozialisten zum Opfer fielen."

Ein Sprecher der Stadt Rosenheim betonte dazu, es seien auch viele Briefe von jüdischen Mitbürgern und Angehörigen von Opfern der NS-Diktatur eingegangen, die sich gegen die Stolpersteine ausgesprochen hätten.

