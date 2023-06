Jugendliche setzen Wiese mit Feuerzeug in Brand

In Niederbayern haben zwei Jungen eine Wiese und gemähtes Heu mit einem Feuerzeug in Brand gesetzt.

Die Größe der betroffenen Fläche und die Schadenshöhe seien noch unklar, teilte die Polizei am Freitag mit. Ermittlungen der Kripo Landshut zufolge hatten ein 12- und ein 15-Jähriger in Abensberg (Landkreis Kelheim) am Donnerstag mit dem Feuerzeug hantiert und so die sehr trockene Wiese entzündet.

Gegen den Jungen und den Jugendlichen wird ermittelt. Strafrechtliche Folgen muss laut einem Polizeisprecher aber nur der Ältere der beiden fürchten. Der Zwölfjährige sei wegen seines Alters strafunmündig.

(dpa)