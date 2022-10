Tote Hundewelpen in Waldstück abgelegt

Eine Spaziergängerin hat in einem Waldstück bei Kelheim drei toten Welpen in einem Müllsack entdeckt.

Polizisten brachten die jungen Hunde in eine Tierarztpraxis, wie die Polizeiinspektion im niederbayerischen Kelheim am Sonntag mitteilte. Dort seien die toten Welpen untersucht worden. Zunächst habe es Hinweise gegeben, dass die Tiere gewaltsam getötet worden seien. Nach weiteren Untersuchungen sei allerdings auch eine Totgeburt nicht ausgeschlossen. Der Halter habe die Tiere möglicherweise einfach "entsorgen" wollen, schrieb die Polizei in der Mitteilung.

Die toten Welpen hatten bereits zwei bis drei Tage im Wald gelegen, als sie am Samstag gefunden wurden. Das genaue Alter der Tiere und die Hunderasse waren zunächst unklar.

(dpa)