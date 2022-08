Bootsunfall auf dem Starnberger See: 32-jähriger Schwimmer vermisst

Ein Schwimmer stößt auf dem Starnberger See mit einem Boot zusammen. Der Mann ist nach dem Unfall unauffindbar. Der Sucheinsatz der Polizei geht weiter.

Am Sonntagnachmittag ist der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein Unfall auf dem Starnberger See gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, gaben mehrere Insassen eines Schlauchboots an, dass ihr 32-jähriger Begleiter als einziger vom Boot aus zum Schwimmen in den See ging und dabei offenbar rund 300 Meter vor dem Ufer bei Kempfenhausen mit einem vorbeifahrenden Motorboot kollidierte und unterging.

Bis Montagmorgen wurde der Mann aus München nicht gefunden

Rund 60 Rettungs- und Einsatzkräfte suchten unter der Einsatzleitung der Wasserschutzpolizei Starnberg bis in die späten Abendstunden nach dem verunglückten Schwimmer. Die polizeilichen Suchmaßnahmen wurden durch ein Großaufgebot an umliegenden Rettungsorganisationen, acht Tauchern, einem Sonarboot, einem Polizeihubschrauber, dem Einsatz einer Unterwasserdrohne und Spürhunden unterstützt. Die groß angelegte Rettungsaktion blieb bis in den Abendstunden erfolglos. Der mutmaßlich verunglückte Schwimmer konnte bislang nicht geborgen werden. Die Suchmaßnahmen werden am Montag fortgesetzt.

Die Wasserschutzpolizei Starnberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft München II ordnete die Sicherstellung des Motorbootes und ein unfallanalytisches Gutachten an. (AZ)