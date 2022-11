22-Jährige stürzt bei Halloween-Party vom Dach

Eine 22-Jährige ist in Kempten im Allgäu am Rande einer Halloween-Party von einem Dach gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden.

Die junge Frau sei in der Nacht auf Dienstag auf das Nebengebäude einer Diskothek geklettert, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Von dort sei sie zu Boden gestürzt. Sie schwebe in Lebensgefahr.

(dpa)