Der Tod des fünfjährigen Ercan wird wohl ewig ein Rätsel bleiben

Plus Bei einem Feuer nach einer mutmaßlichen Brandstiftung stirbt 1990 in Kempten ein Bub. Vor zwei Jahren wurde der Fall neu aufgerollt – und nun endgültig eingestellt.

Nachdem der Fall 2020 neu aufgerollt worden ist, hat die Polizei mehr als 300 Zeugen vernommen, es wurde ein weiteres Gutachten erstellt und in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ nach Erkenntnissen gesucht. Jetzt ist klar: Die Ermittlungen zu einem Brand, der sich 1990 in Kempten ereignet hat und bei dem ein fünfjähriger türkischstämmiger Bub ums Leben gekommen ist, sind endgültig eingestellt. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft München am Donnerstag mitgeteilt. Der Täter ist nach wie vor nicht bekannt. Während die Beamten in den 1990er-Jahren noch davon ausgegangen waren, dass es sich um Brandstiftung handelt, steht selbst das nun in Zweifel.

Der fünfjährige Ercan starb bei dem Brand. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

17. November 1990: In den frühen Morgenstunden brach in einem Mehrfamilienhaus in Kempten ein Feuer aus. In dem Gebäude befanden sich mehr als 25 Menschen aus der Türkei, einige konnten sich nur mit einem Sprung aus dem Fenster retten. Ein fünfjähriger Bub starb an den Folgen einer Rauchvergiftung, die Hausbewohner wurden obdachlos. In einem Gutachten des Landeskriminalamtes war kurz darauf von vorsätzlicher Brandstiftung die Rede. Die Polizei suchte den Täter unter anderem unter den Hausbewohnern. 1992 wurden die Ermittlungen gegen Unbekannt eingestellt.

