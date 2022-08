Kempten

05:48 Uhr

Ein Toter bei Wohnungsbrand im Allgäu

Die Feuerwehr Kempten rückte am späten Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand aus.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am späten Dienstagabend in Kempten im Allgäu ist eine Person gestorben.

