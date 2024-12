Eine Fußgängerin ist in Kempten im Allgäu von einem Lastwagen erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Dienstagnachmittag kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar, sie nahm die Ermittlungen dazu auf. Rettungskräfte brachten die 29-Jährige aufgrund ihrer schweren Verletzungen in die Notaufnahme.

