Kempten

vor 19 Min.

Gasalarm in Supermarkt: Mehrere Leichtverletzte

Bei einem Gasaustritt in einen Supermarkt in Kempten sind am Montag mehrere Menschen leicht verletzt worden.

Die Betroffenen klagten über Schwindel und Übelkeit, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Mitarbeiter des Marktes hatten den Gasgeruch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Der Verbrauchermarkt sei daraufhin geräumt worden. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren am frühen Abend noch vor Ort. Woher das Gas kam, war zunächst unklar. (dpa)

