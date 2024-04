Mehrere Verletzte nach Vollbremsung eines Busses in Kempten

In Kempten hat es am Morgen offenbar einen Unfall mit einem Schulbus gegeben. Die Polizei spricht von mehreren Verletzten.

In der Innenstadt von Kempten hat es am Morgen einen Zwischenfall mit einem Schulbus gegeben. Nach ersten Erkenntnissen habe es zwar keinen Zusammenstoß gegeben, dem Bus wurde an der Kreuzung allerdings die Vorfahrt genommen. Der Fahrer musste daraufhin sehr stark abbremsen.

Unfall mit Schulbus in Kempten heute Morgen

Mehrere Fahrgäste in dem Bus, darunter auch Kinder und Jugendliche, kamen infolge der Vollbremsung zu Sturz und verletzten sich dabei. Schon kurz nach dem Unfall war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort - die Kreuzung in der Kemptener Innenstadt wurde abgesperrt.

Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass es bei dem Unfall acht Verletzte gegeben habe. Sechs davon wurden ins Klinikum Kempten gebracht, zwei Menschen konnten ambulant versorgt werden. Über die Schwere der Verletzungen gab die Pressestelle noch keine Auskunft. Auch unser Reporter vor Ort meldete acht Leichtverletzte, es handele sich dabei überwiegend um Schülerinnen und Schüler.

Die Kreuzung Westendstraße/Bodmanstraße in Kempten war nach dem Unfall bis kurz nach 8.30 Uhr gesperrt. In der Kemptener Innenstadt kam es zu Verkehrsbehinderungen und Stau. Aktuell sei die Unfallaufnahme beendet, die Kreuzung wieder freigegeben, so die Polizei.