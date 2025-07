Nach Fahrerflucht: Sportwagen rast auf A7 der Polizei davon

Ein Sportwagenfahrer ist nach mehreren Unfällen so schnell der Polizei davongerast, dass diese die Verfolgung über die A7 abbrechen musste. Der Fahrer habe in Kempten zunächst beim Ausparken am Abend ein anderes Auto beschädigt, sei aber einfach weiter gefahren, teilte die Polizei mit. Danach habe er außerdem noch eine Kabelleitung beschädigt und sei gegen die Schranke an einer Parkgarage gefahren. Zeugen hatten die Fahrerflucht beobachtet.

Als die Polizei den gemeldeten Wagen an einer Ampel sah, forderten die Beamten den Fahrer zum Anhalten auf. Dieser sei jedoch stattdessen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung A7 geflohen. Auf der Autobahn fuhr er demnach weiter in Richtung Füssen und hängte die Polizei am Autobahndreieck Allgäu ab. Die Fahndung nach dem grünen Sportwagen verlief danach ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen und weiteren Verkehrsteilnehmern, die durch den Fahrer gefährdet wurden.