Prügelei am Forum: Jugendliche schlagen auf Mann am Boden ein

Ein Zeuge sprach die prügelnden Jugendlichen an.

Am Forum in Kempten ist es zu einer Prügelei gekommen, bei der Jugendliche auf einen am Boden Liegenden eingetreten haben. Dann flüchteten sie.

Zeugen haben der Polizei am Samstagabend gegen 19.40 Uhr eine Schlägerei vor dem Forum in Kempten gemeldet. Drei Jugendliche haben laut Polizeibericht auf einen am Boden liegenden 18-Jährigen einschlagen und eingetreten. Nachdem sie von einem Zeugen angesprochen worden waren, flüchteten die Täter. Durch Zeugenbefragungen erfuhren die Beamten, dass die drei Täter den Geschädigten von hinten angegriffen und unvermittelt mit Fäusten auf dessen Kopf und Körper eingeschlagen hatten. Dieser wurde bewusstlos und fiel zu Boden. Opfer hat mehrere Verletzungen am Kopf und muss ins Krankenhaus Die Jugendlichen traten danach weiter mit den Füßen auf den Geschädigten ein, dieser erlitt multiple Kopfverletzungen und Abschürfungen an den Händen und wurde ins Klinikum Kempten vgebracht, mit Folgeschäden ist nicht zu rechnen. Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Täter im Alter von 16 bis 19 Jahren festgenommen werden. In Absprache mit der der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) wurden die Beschuldigten nach der Durchführung nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

