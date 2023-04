Kempten

vor 51 Min.

Syrer nach Groß-Razzia in Kempten in Gewahrsam: Das erzählt ein Weggefährte

In Kempten wurde bei einer Razzia ein 24-jährigen Syrer in Gewahrsam genommen.

Plus Ein in Kempten lebender Syrer sitzt in Gewahrsam – er soll an der Planung eines Sprengstoffanschlags beteiligt gewesen sein. Ein ehemaliger Weggefährte erzählt.

Von Aimée Jajes Artikel anhören Shape

„Ich kann es kaum fassen.“ Ein ehemaliger Weggefährte des 24-jährigen Syrers, der am Dienstag in Kempten in Gewahrsam genommen wurde, weil er an der Planung eines Sprengstoffanschlags beteiligt gewesen sein soll, ist schockiert. Die Männer hatten vor einigen Jahren gemeinsam in einer Asylbewerberunterkunft im Allgäu gelebt. „Er hatte hauptsächlich Feiern, Fußball und Spaß im Kopf. Ich habe ihn nie beten oder in die Moschee gehen sehen.“

Dass sein Bekannter nun an der Planung eines Attentats beteiligt gewesen sein soll, kann sein damaliger Kumpel kaum glauben. „Er war nicht sehr religiös und eher ein ruhiger Typ.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen