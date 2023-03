Atomkraftgegner demonstrieren gegen AKW Isar II

Zwei Dutzend Atomkraftgegner haben am Samstag vor dem Atomkraftwerk Isar II bei Landshut demonstriert.

Die Laufzeit dürfe nicht verlängert werden, Klimaschutz sei nur ohne Atomkraft möglich, sagte die Pressesprecherin der Initiative "Runterfahren", Clara Tempel, am Samstag. Demonstrantinnen und Demonstranten seien aus ganz Deutschland angereist, viele direkt vom Klimastreik am Freitag. An der Aktion beteiligten sich auch Aktivistinnen und Aktivisten von Robin Wood und der Gruppe "Lebenslaute".

Der Bundestag hatte das eigentlich schon für Ende 2022 geplante Aus für die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland wegen des Importstopps für russisches Gas noch bis 15. April verlängert.

(dpa)