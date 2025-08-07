Kfz-Neuzulassungen in Bayern sinken – in einem Bereich steigen sie aber massiv an

Die Zahl der Kfz-Neuzulassungen ist in Bayern im ersten Halbjahr 2025 um deutliche 6,1 Prozent gesunken. Das teilt das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth am Mittwoch mit. Demnach wurden laut einer aktuellen Auswertung des Kraftfahrt-Bundesamtes mit Sitz in Flensburg von Januar bis Ende Juni 2025 insgesamt 358.046 Kraftfahrzeuge, also vor allem Autos, Motorräder, Busse und Lastwagen, im Freistaat neu zugelassen. Das sind 6,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Immer weniger Neuzulassungen von Verbrennern in Bayern

Die Personenkraftwagen (Pkw) stechen dabei weniger stark hervor – von ihnen wurden 1,3 Prozent weniger neu zugelassen, insgesamt noch 300.169 in Bayern. Doch in den Details wird ein größerer Umbruch immer deutlicher.

So nahmen laut Statistischem Landesamt die Neuanmeldungen von Benzinern und Diesel-Autos deutlich ab – um 22,8 beziehungsweise 20,9 Prozent. Einen enormen Zuwachs verzeichnen hingegen „die mit anderen Kraftstoffarten betriebenen Pkw“, wie es in der Mitteilung heißt. Von den Autos, die im ersten Halbjahr 2025 ihre erstmalige Zulassung für den Straßenverkehr erhalten haben, sind demnach nur noch 43,5 Prozent mit einem klassischen Verbrennungsmotor – mit Benzin oder Diesel – ausgestattet.

Starke Zuwächse bei Autos mit Hybridtechnik – Plug-in-Technologie im Trend

Bei den alternativen Antriebsarten steigen die Neuzulassungen, insbesondere bei der Hybridtechnik. 23,7 Prozent neu zugelassene Fahrzeuge sind es hier – insgesamt 117.931 im Freistaat. Darunter wurden auch 50.714 reine Elektroautos neu zugelassen, was einem Plus von 27,4 Prozent entspricht. Am stärksten fällt der prozentuale Anstieg der Autos mit Plug-in-Technologie aus (Fahrzeuge mit sowohl Verbrennungsmotor als auch Antriebsbatterie, welche mit einem Stecker auch über das Stromnetz aufgeladen werden können). Von ihnen wurden 25.827 neu in Bayern zugelassen, 46,3 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2024.

Bei den Bussen gibt es einen Anstieg um 16,8 Prozent Neuzulassungen zu verzeichnen, dagegen sinken die Zahlen bei den Lastkraftwagen um 17,4 Prozent und bei den Zugmaschinen um 27,5 Prozent. Auch bei den Krafträdern (vor allem Motorräder) gibt es einen starken Rückgang um 32,4 Prozent.

Gebrauchtwagen: Immer mehr Elektroautos finden neuen Besitzer in Bayern

Bei den Besitzumschreibungen, also den Halterwechseln – meist durch Verkauf und Kauf der Gebrauchtfahrzeuge – bleiben die Zahlen konstant. 636.136 Fahrzeuge fanden im ersten Halbjahr 2025 einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin. Den größten prozentualen Zuwachs bei den gebrauchten Käufen machen Fahrzeuge mit Elektroantrieb mit einem Plus von 41,4 Prozent. Benziner und Diesel fanden seltener als noch im Vorjahreszeitraum einen neuen Besitzer.