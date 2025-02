KI soll bald bei Prüfungen erlaubt sein

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei Prüfungen an Hochschulen schon bald zulassen. Nach Angaben seines Ministeriums ist ein entsprechender Gesetzesentwurf „bereits weit gediehen“. Es sei geplant, mit ihm noch im ersten Quartal dieses Jahres ins Ministerratsverfahren und in die Verbändeanhörung zu gehen.

Blume sagte unserer Redaktion: „Künstliche Intelligenz wird nie mehr verschwinden – also müssen wir lernen, sie klug zu nutzen.“ Es wäre „naiv und fahrlässig, sie aus den Klassenzimmern und Hörsälen zu verbannen“. Nach Auffassung des Ministers, der den Umgang mit KI als „neue Kulturtechnik“ neben Lesen, Rechnen und Schreiben bezeichnet, ist es „sinnvoll, KI-Kompetenz in der Bildungslaufbahn möglichst früh und möglichst klug zu integrieren – auch in den Schulen“. Ein generelles Verbot von KI in Prüfungsordnungen ergebe für ihn keinen Sinn. „Viel sinnvoller ist es, Prüfungen so zu gestalten, dass die Fähigkeiten geprüft werden, bei denen das menschliche Denken den Unterschied macht“, sagte Blume. Hierzu brauche es künftig neue Prüfungsformate.

Schulpädagogik-Professor Klaus Zierer spricht von einer „bildungspolitischen Bankrotterklärung“

Sein Gesetzesvorhaben stößt in der bayerischen und deutschen Hochschullandschaft auf ein geteiltes Echo, wie Anfragen unserer Redaktion zeigen. Professor Lambert T. Koch, Präsident des Deutschen Hochschulverbands – der Vertretung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer –, sagte, Blumes Vorstoß ziele in die richtige Richtung, sei allerdings konkretisierungsbedürftig. Darauf weist auch der Bayerische Landesstudierendenrat hin, für den eine „grundsätzliche gesetzliche Erlaubnis“ allein zu kurz greifen würde. „Es braucht klare Rahmenbedingungen, um sicherzustellen, dass der Einsatz von KI nicht zu einer Verzerrung von Prüfungsleistungen führt und faire, transparente Bewertungsmethoden gewährleistet sind.“

Die Hochschulrektorenkonferenz erklärte: „Es wäre verfehlt, als Reaktion auf die zunehmende Verbreitung von KI hauptsächlich auf den Aspekt möglicher Täuschungsversuche zu fokussieren.“ Eine Zulassung zu Prüfungen hält der Zusammenschluss der staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland für nicht allzu problematisch, da die reine Wissensabfrage – für die die KI hilfreich sei – ohnehin nicht mehr der akademischen Prüfungskultur entspreche.

Scharfe Kritik an Blumes Vorstoß äußerte dagegen der bekannte Augsburger Schulpädagogik-Professor Klaus Zierer. Er sprach auf Anfrage von einer „bildungspolitischen Bankrotterklärung“. „Die Universität ist der Ort des Nachdenkens und des Wissens – und nicht des Wischens.“ Es sei „desaströs, wie durch solche naive Ankündigungen das komplette Wesen der Universität infrage gestellt wird“. Der Einsatz von KI in Prüfungen werde nicht nur einen Wissensabfall, sondern auch einen Haltungsabfall nach sich ziehen: „Die Bereitschaft, sich anzustrengen, wird verschwinden.“ Zierer schlägt einen komplett anderen Weg vor: „Zurück zur Papier-und-Bleistift-Prüfung, zurück zur mündlichen Prüfung: In beiden Fällen muss man zeigen, was man kann.“

Kultusministerin Anna Stolz: Es ist wichtig, die Prüfungskultur kontinuierlich weiterzuentwickeln

Die Entwicklung aber zeigt in eine andere Richtung, auch an allgemeinbildenden Schulen. Bayerns Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) sagte: „Ich bin davon überzeugt, dass in unseren Schulen innovative und praxisnahe Leistungsmessungen eine wichtige Rolle spielen müssen.“ Mit Blick auf die immer größer werdende Bedeutung der KI sei es wichtig, die Prüfungskultur kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dafür liefen bereits Modellversuche.