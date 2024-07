KI-Initiative soll Früherkennung von Herzkrankheiten bei Frauen verbessern

Mehr als ein Drittel der Todesfälle bei Frauen in Bayern sind auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Doch gerade bei der Diagnose sogenannter Koronaler Herzkrankheiten (KHK) fallen Frauen noch immer häufig durchs Raster, betont Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). Dabei steige nach der Menopause für Frauen das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden – doch dieser werde oft nicht erkannt, weil er sich bei Frauen anders als bei Männern zeigt und viele geschlechterspezifische Aspekte in der Diagnostik bisher zu wenig oder keine Beachtung finden. Künstliche Intelligenz (KI) soll langfristig helfen, indem sie spezifische Merkmale und Risikofaktoren bei Frauen analysiert. Die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie im Rahmen des Pilotprojekts „Frau.Herz.KI“, die am Dienstag in München vorgestellt wurden, zeigen, wie eine Art digitaler Assistenzarzt bei der Diagnose und Behandlung herzkranker Frauen weitere Erkenntnisse liefern und damit Leben retten könnte.

Die Experten machen auch deutlich: Die tatsächlichen Symptome einer Herzerkrankung oder eines Infarkts werden von Frauen häufiger ausgehalten, statt sie ärztlich untersuchen zu lassen. Denn bis heute gibt es kein typisches Risikoprofil für Patientinnen. Bei der KHK sind die Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel mit sauerstoffreichem Blut versorgen, verkalkt. Obwohl noch immer mehr Männer an einer solchen Erkrankung leiden, laufen Frauen eher Gefahr, dass sie einen ungünstigen oder gar tödlichen Verlauf nimmt, betont Gerlach.

Icon Vergrößern Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (Mitte), Bayerns Digitalminister Fabian Mehring und Petra Justenhoven, Sprecherin der Geschäftsführung bei PwC Deutschland und PwC Europe Senior Partnerin (links) stellten in München die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie „Frau.Herz.KI“ vor. Foto: Nadine Ballweg Icon Schließen Schließen Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (Mitte), Bayerns Digitalminister Fabian Mehring und Petra Justenhoven, Sprecherin der Geschäftsführung bei PwC Deutschland und PwC Europe Senior Partnerin (links) stellten in München die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie „Frau.Herz.KI“ vor. Foto: Nadine Ballweg

Dieser Bilanz liegt ein strukturelles Problem zugrunde: Viele Krankheiten, und dementsprechend ihre Symptome, wurden in der Vergangenheit an Männern erforscht. Das Phänomen trägt den Namen „Gender-Data-Gap“: Forschungsergebnisse bei Medikamenten, Symptomen und Therapiemethoden beruhen demnach auf einer unausgewogenen Geschlechterverteilung innerhalb der erhobenen Daten. Entsprechend besteht die Gefahr, dass Ergebnisse, die überwiegend auf Daten männlicher Patienten basieren, für Frauen irrelevant oder sogar gefährlich sind. Auch im Fall der Koronaren Herzkrankheit, die häufig einen Infarkt zufolge hat, zeigt sich eine uneinheitliche, geschlechterspezifische Symptomatik.

„Frau.Herz.KI“ soll geschlechterspezifische Diagnosen erleichtern

Das Projekt „Frau.Herz.KI – Gerechte Medizin für Frauen“, gefördert unter anderem vom Staatsministerium für Digitales, möchte die neue Herz-KI künftig zur Früherkennung von KHK einsetzen. In Zusammenarbeit mit unter anderem dem Osypka Herzzentrums und des Tum-Klinikums Rechts der Isar trainierte das Projektteam eine KI mit 3000 anonymen Datensätzen. Bei Männern konnte so auf Basis der bisher berücksichtigten Daten eine KHK um bis zu 18 Prozent besser vorhergesagt werden als durch Einschätzung eines Facharztes. Bei Frauen liegt dieser Wert bislang bei sieben Prozent. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) sieht darin ein Zeichen an die Gesellschaft, dass neue Technologien kein „Science-Fiction-Schreckensgespenst“ sind, sondern in der Lage, Menschenleben zu retten.

Diese Symptome haben Frauen bei einem Herzinfarkt Kurzatmigkeit bis Atemnot Schweißausbrüche Rückenschmerzen (insbesondere zwischen den Schultern) Übelkeit und Erbrechen Schmerzen im Oberbauch Ziehen in den Armen und im Unterkiefer Unerklärliche Müdigkeit Depression

Die Herz-KI soll Ärztinnen und Ärzten zu einer fundierteren Ersteinschätzung verhelfen, indem sie Daten analysiert, interpretiert und bewertet. Der Algorithmus erstellt anhand der eingegebenen Routinewerte ein Risikoprofil. Das Ergebnis soll eine Basis sein, um über weitere Maßnahmen zur Diagnose und zielgerichtete Behandlung zu entscheiden.

Herz-KI soll laut Mehring wie ein „digitaler Assistenzarzt“ unterstützen

Klar ist laut Gerlach, dass die KI keinen Experten oder keine Expertin ersetzen kann. „Allerdings müssen wir uns dabei stets bewusst sein, dass sich bestehende Verzerrungen, wie der Gender Bias – also das Geschlecht betreffende Unterschiede – durch die entsprechenden Daten auch auf KI-Systeme übertragen und dort manifestieren können.“ Im nächsten Schritt sollen darum mehr Frauen und mehr entsprechende weibliche Einflussfaktoren, wie der Hormonstatus, Beachtung finden. „Gemeinsam mit den menschlichen Experten kann der KI-Kardiologe die Diagnose von Herzkrankheiten deutlich verbessern und dadurch schneller passgenaue Therapien ermöglichen“, fasst Ministerin Gerlach zusammen. Um mehr Gleichberechtigung unter medizinischen Gesichtspunkten zu gewährleisten, seien repräsentative Datensätze und geschlechterspezifische Modelle unerlässlich.

Als einen „Schulterschluss zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik“ bezeichnet Mehring das innovative Projekt. Schon jetzt sei es ein Beweis dafür, dass KI keine abstrakte Theorie mehr sei, sondern einen konkreten Mehrwert für die Menschen in Bayern schaffe.