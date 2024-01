Wo Kiffen bald erlaubt ist – und wo nicht

Ab April soll das Kiffen auch im öffentlichen Raum erlaubt sein – mit Ausnahmen. Unsere interaktive Karte zeigt, wo die Verbotszonen in Bayern liegen werden.

Deutschland steht kurz davor, Cannabis zu legalisieren: Ab dem 1. April soll für Erwachsene der Besitz von bis zu 25 Gramm der Droge straffrei werden, auch der Eigenanbau ist dann in bestimmten Grenzen erlaubt. Damit darf auch im öffentlichen Raum gekifft werden. Aber: In bestimmten Zonen bleibt der Konsum auch nach der Teillegalisierung verboten. Rund um den Königsplatz in Augsburg kann dies etwa zu folgender Situation führen: Während in der Bahnhofstraße legal ein Joint geraucht werden kann, bleibt in der Katharinengasse der Cannabiskonsum verboten – weil sich diese nahe dem Holbein-Gymnasium in der Halderstraße befindet. Im Umkreis von 100 Metern von Schulen – wie auch von Kindergärten, Jugendzentren und Spielplätzen – darf weiterhin nicht gekifft werden, so der aktuelle Gesetzentwurf. Wer vom Königsplatz aus in die Annastraße gehen will und dabei einen Joint raucht, muss hingegen auf die Uhr schauen: In Fußgängerzonen soll der Konsum von 7 bis 20 Uhr verboten bleiben.

100 Meter Abstand: Rund um Schulen, Kitas und Spielplätze darf nicht gekifft werden

Der ursprüngliche Cannabisgesetzentwurf hatte einen Abstand von 200 Metern vorgesehen, dieser wurde erst später auf 100 Meter verkürzt. Die 200-Meter-Regelung hätte – vor allem in Großstädten – dafür gesorgt, dass weite Teile des öffentlichen Raums zu Verbotszonen werden. Mit der Halbierung der Abstände bleiben deutlich mehr „freie“ Flecken. Einen bayernweiten Überblick, wo das Kiffen künftig erlaubt und wo es verboten sein dürfte, bietet unsere Karte.

Beim Lesen der Karte sind ein paar Dinge zu beachten: Grundlage für die Karte sind die Daten der Open Street Map. In dieser können Nutzerinnen und Nutzer Orte eintragen und Daten verändern. Dieser Community-Ansatz sorgt für eine umfangreiche Datensammlung, die aber Fehler enthalten kann. So könnten einzelne Schulen oder Spielplätze fehlen oder etwa ein inzwischen geschlossener Kindergarten noch eingetragen sein. Fußgängerzonen, in denen nachts nicht gekifft werden darf, sind nicht in der Karte enthalten.

Zudem soll die Abstandsregel auch zu den Cannabis-Social-Clubs gelten, in denen Mitglieder Marihuana kaufen können. Die gibt es aktuell noch nicht, und die wird es auch zum 1. April noch nicht geben. Denn im April sollen zunächst lediglich der Cannabis-Besitz sowie der Anbau erlaubt werden. Erst zum 1. Juli sollen dann Cannabis-Clubs eröffnen können, die ihren Mitgliedern den gemeinsamen Anbau ermöglichen.

Der Bundestag muss das Cannabisgesetz noch verabschieden

Abschließend beschlossen ist das Gesetz noch nicht, auch wenn sich die Bundesregierung bereits geeinigt hat. Ursprünglich war als Stichtag für die Legalisierung der 1. Januar 2024 geplant gewesen, doch im Herbst verschob die Ampelkoalition diesen auf den 1. April. Im Bundestag stehen noch die zweite und die dritte Lesung an, erst danach wird das Parlament über das Gesetz abstimmen. Danach wird sich auch der Bundesrat noch mit dem Gesetz beschäftigen. Da es sich bei dem Gesetz aus dem Gesundheitsministerium aber nicht um ein sogenanntes Zustimmungsgesetz handelt, kann es vom Bundesrat nicht gestoppt werden.