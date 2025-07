Kilometerlanger Stau auf A7 zwischen Ulm und Füssen/Reute

Wer am Samstag auf der A7 von Ulm in Richtung Füssen/Reute unterwegs ist, wird deutlich länger brauchen. Der ADAC hat für einen Abschnitt auf der Autobahn einen zwölf Kilometer langen Stau gemeldet. Zum Stehen kommt der Verkehr dem Autoclub zufolge zwischen den Ausfahrten Vöhringen und Dettingen an der Iller. Reisende brauchen für das Stück demnach rund 30 Minuten länger.

Stau auf A7: Baustelle könnte noch bis August für Verkehrschaos sorgen

Grund für die Verzögerung ist eine Baustelle, wie das Portal bayerninfo.de meldet. Für den rund acht Kilometer langen Abschnitt gelte während der laufenden Straßenarbeiten eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde. Zwischen den Ausfahrten Illertissen und Illertal West müsse zudem die Fahrbahn von drei Spuren auf eine Spur verengt werden, was wohl der Grund für den mehrere Kilometer langen Stau auf der Strecke ist.

Seit Anfang Juli wird bayerninfo.de zufolge auf der A7 gebaut. Noch bis einschließlich zum 8. August soll die Fahrbahnverengung dem Portal zufolge aufrecht erhalten bleiben. Bis dahin müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf dem Streckenabschnitt wohl mit deutlich längeren Fahrtzeiten rechnen.