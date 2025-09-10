Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kiloweise tote Tiere: Unbekannter stopft Fleisch und Fisch in fremdes Auto

Kiloweise tote Tiere

Unbekannter stopft Fleisch und Fisch in fremdes Auto

Maden, Würmer, Gestank: Wer stopfte Fleisch und Fisch durch das Fenster eines geparkten Autos in Vilshofen? Die Polizei sucht Zeugen dieses bizarren Falls.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Grausiger und stinkender Fund im Auto: Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen. (Symbolbild)
    Grausiger und stinkender Fund im Auto: Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Durch ein nur wenige Zentimeter geöffnetes Fenster hat ein Unbekannter in einem abgestellten Wagen in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) einen widerlichen Schaden verursacht. Der Täter stopfte nach Angaben der Polizei etwa sechs Kilogramm Fleisch, ganze Fische und Hähnchenschenkel in das Auto. Eine 51-Jährige hatte das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts abgestellt. Da der Abfall rund eine Woche im Auto lag, bildeten sich laut Polizei ein entsprechender Geruch sowie Maden und Würmer. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden